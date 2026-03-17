В Финском хоккейном союзе не подтвердили планы бойкотировать Кубок мира из-за России

Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен опроверг слухи о бойкоте сборной Финляндии Кубка мира 2028 года из-за возможного участия России. По его словам, подобные утверждения являются домыслами и не соответствуют действительности, сообщает Iltalehti.

«Мы пока не обсуждали с НХЛ участие в турнире сборной России. Мы не считаем правильным их приглашать, но мы не являемся организующей стороной. С другой стороны, Международная федерация хоккея ещё не приняла никаких решений относительно сезона», — сказал Хиетанен.

Планируется, что в Кубке мира примут участие восемь национальных команд. Однако, по словам комиссара НХЛ Гэри Бэттмена, вопрос об участии российских хоккеистов в этом турнире пока остаётся открытым. Соревнования будут проходить на территории Канады и Чехии.

Напомним, ранее стало известно, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии заявили о бойкоте Кубка мира 2028 года по хоккею в случае допуска до турнира национальной команды России. Состязание пройдёт под эгидой НХЛ в Канаде и Чехии: матчи группового этапа и по одной игре плей-офф примут Калгари и Прага, а полуфиналы и финал состоятся в Эдмонтоне.