Три страны готовы бойкотировать Кубок мира по хоккею, если туда пустят Россию

Сборные Швеции, Финляндии и Чехии заявили о бойкоте Кубка мира 2028 года по хоккею в случае допуска до турнира национальной команды России. Об этом сообщает чешский портал iDNES.cz, отмечая, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) проинформирована о позиции трёх европейских стран

Журналист Роберт Рампа сообщает, что европейские федерации уже уведомили организаторов: они не будут участвовать в соревновании, если к нему допустят россиян. Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн отмечал, что окончательное решение о приглашении российской команды ещё не принято и острой необходимости в этом нет.

Кубок мира 2028 года пройдёт под эгидой НХЛ в Канаде и Чехии: матчи группового этапа и по одной игре плей-офф примут Калгари и Прага, а полуфиналы и финал состоятся в Эдмонтоне. Ожидается, что в турнире выступят восемь сборных, среди которых, помимо бойкотирующих стран, будут Канада, США, Швейцария и Германия, а восьмым участником может стать Россия или Словакия.

