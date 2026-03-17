Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 10:15

Три страны готовы бойкотировать Кубок мира по хоккею, если туда пустят Россию

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Сборные Швеции, Финляндии и Чехии заявили о бойкоте Кубка мира 2028 года по хоккею в случае допуска до турнира национальной команды России. Об этом сообщает чешский портал iDNES.cz, отмечая, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) проинформирована о позиции трёх европейских стран

Журналист Роберт Рампа сообщает, что европейские федерации уже уведомили организаторов: они не будут участвовать в соревновании, если к нему допустят россиян. Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн отмечал, что окончательное решение о приглашении российской команды ещё не принято и острой необходимости в этом нет.

Кубок мира 2028 года пройдёт под эгидой НХЛ в Канаде и Чехии: матчи группового этапа и по одной игре плей-офф примут Калгари и Прага, а полуфиналы и финал состоятся в Эдмонтоне. Ожидается, что в турнире выступят восемь сборных, среди которых, помимо бойкотирующих стран, будут Канада, США, Швейцария и Германия, а восьмым участником может стать Россия или Словакия.

Трёхкратный олимпийский чемпион Третьяк переизбран президентом ФХР
Ранее Life.ru писал, что нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Артемий Панарин вернулся в Нью-Йорк, где его встретили овациями болельщики бывшего клуба. Тёплый приём не помешал россиянину помочь своей новой команде разгромить «Рейнджерс» на их льду — 4:1.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • НХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar