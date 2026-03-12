Трёхкратный олимпийский чемпион Третьяк переизбран президентом ФХР

Трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России. Об этом сообщил председатель правления организации Аркадий Ротенберг.

Владислав Третьяк — трёхкратный олимпийский чемпион и легенда советского хоккея, который руководит ФХР с 2006 года. Под его руководством Федерация хоккея России неоднократно модернизировала структуру соревнований, развивала юниорские программы и укрепляла позиции сборной на международной арене.

