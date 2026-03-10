Владимир Путин
Регион
10 марта, 14:52

Тренер лыжницы Багиян раскрыл секрет победы спортсменки на Паралимпиаде в Италии

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Умение справляться с эмоциями помогло российской лыжнице Анастасии Багиян взять золотую медаль Паралимпиады в Италии, уверен её тренер Алексей Турбин. Он не сомневается, что дальше, на длинных дистанциях, спортсменке будет легче.

«Главное было справиться с эмоциями, потому что первая гонка и спринт, она такая нервная, контактная», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

По его словам, после Игр-2026 у спортсменки останутся ещё две гонки, а затем Багиян ждут этапы Кубка мира. А в следующем году она должна выступить на Чемпионате мира.

Напомним, ранее российская сборная завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии: его принесла лыжница Анастасия Багиян, финишировав первой в спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

