Тренер Ворончихиной раскрыл тяжёлый путь лыжницы к золоту Паралимпиады

Заслуженный тренер России Юрий Пешков в интервью телеканалу «Звезда» поделился эмоциями от золота своей ученицы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде-2026. По его словам, спортсменка давно шла к этой победе: две предыдущие Игры сорвались.

«На первую её не пустили, потому что ей не было полных 16 лет, а на вторую, которая проходила в Китае, они уже ехали, но их вернули назад», — отметил специалист.

Несмотря на сильных соперниц, Ворончихина выступила достойно и буквально вырвала победу. Пешков признался, что смотрел гонку в прямом эфире и очень горд за результат долгих лет работы.

«И Варя показала свой характер. А характер у неё есть. Она молодец», — констатировал тренер.

Напомним, сначала Ворончихина завоевала бронзу Паралимпиады в скоростном спуске, а позже принесла России первое золото Игр в Италии. Она показала лучший результат в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды.