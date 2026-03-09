Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 15:23

Тренер Ворончихиной раскрыл тяжёлый путь лыжницы к золоту Паралимпиады

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Заслуженный тренер России Юрий Пешков в интервью телеканалу «Звезда» поделился эмоциями от золота своей ученицы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде-2026. По его словам, спортсменка давно шла к этой победе: две предыдущие Игры сорвались.

«На первую её не пустили, потому что ей не было полных 16 лет, а на вторую, которая проходила в Китае, они уже ехали, но их вернули назад», — отметил специалист.

Российская лыжница Ворончихина посвятила золото на Паралимпиаде дедушке
Российская лыжница Ворончихина посвятила золото на Паралимпиаде дедушке

Несмотря на сильных соперниц, Ворончихина выступила достойно и буквально вырвала победу. Пешков признался, что смотрел гонку в прямом эфире и очень горд за результат долгих лет работы.

«И Варя показала свой характер. А характер у неё есть. Она молодец», — констатировал тренер.

«Торжество справедливости»: Депутат-паралимпиец рассказал, чего ждёт от Паралимпиады, где РФ выступает с флагом
«Торжество справедливости»: Депутат-паралимпиец рассказал, чего ждёт от Паралимпиады, где РФ выступает с флагом

Напомним, сначала Ворончихина завоевала бронзу Паралимпиады в скоростном спуске, а позже принесла России первое золото Игр в Италии. Она показала лучший результат в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar