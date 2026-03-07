Есть первая медаль! Горнолыжница Ворончихина завоевала бронзу на Паралимпиаде
Горнолыжница Ворончихина завоевала бронзу на Паралимпиаде в скоростном спуске
Варвара Ворончихина. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Российская лыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка стала третьей в скоростном спуске. Это первая для России медаль на соревнованиях.
Ворончихина выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки) и финишировала с результатом 1 минута 24,47 секунды. Победила шведка Эбба Орсйо (1.22,0), серебро взяла француженка Орели Ришар (+1,71).
23-летняя Варвара Ворончихина — российская горнолыжница, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также победительница Кубка мира. Родилась 14 ноября 2002 года в Байкальске Иркутской области, где в возрасте четырёх лет начала кататься на лыжах, а с шести лет под руководством тренера Юрия Пешкова в ДЮСШ «Рекорд» перешла в горнолыжный спорт, несмотря на отсутствие с рождения части левой руки; с 2018 года её тренирует Александр Назаров. После переезда в Москву она окончила колледж физической культуры и спорта «Спарта» и Российский университет спорта ГЦОЛИФК.
Напомним, что сборная России на Паралимпиаде выступает с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта.
Ранее в России запустили флешмоб #ВОтличнойФорме в поддержку наших паралимпийцев. Таким посланием в социальных сетях наши соотечественники будут заряжать спортсменов на победу.
