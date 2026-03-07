Есть первая медаль! Горнолыжница Ворончихина завоевала бронзу на Паралимпиаде

23-летняя Варвара Ворончихина — российская горнолыжница, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также победительница Кубка мира. Родилась 14 ноября 2002 года в Байкальске Иркутской области, где в возрасте четырёх лет начала кататься на лыжах, а с шести лет под руководством тренера Юрия Пешкова в ДЮСШ «Рекорд» перешла в горнолыжный спорт, несмотря на отсутствие с рождения части левой руки; с 2018 года её тренирует Александр Назаров. После переезда в Москву она окончила колледж физической культуры и спорта «Спарта» и Российский университет спорта ГЦОЛИФК.