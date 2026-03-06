Владимир Путин
6 марта, 14:06

В России запустили флешмоб для поддержки паралимпийцев на Играх в Италии

Алексей Бугаев в Италии поборется за своё четвёртое олимпийское золото. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Российские болельщики запустили флешмоб в поддержку отечественных паралимпийцев, которые выступят на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии. Отечественные атлеты выйдут на старт соревнований под национальным флагом — такая возможность представилась им впервые за последние 12 лет.

Для национальной сборной придумали хештег #ВОтличнойФорме, который станет для спортсменов оберегом. Эта фраза обыгрывает сразу два значения: во-первых, напоминает, что российские атлеты подошли к стартам в великолепной физической форме, во-вторых — подчёркивает настрой болельщиков и их веру в триумф команды. Таким посланием в социальных сетях наши соотечественники будут заряжать паралимпийцев на победу.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина обратилась к российским паралимпийцам перед стартом Игр в Италии. Прославленная спортсменка отметила, что члены команды находятся в прекрасной физической форме, что непременно приведёт их к высоким достижениям. Она призвала участников соревнований сохранять спокойствие и внутреннее равновесие, заверив, что вся страна переживает за них и верит в победу.

Паралимпиада пройдёт с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На соревнованиях выступят шесть представителей России. Знаменосцами нашей сборной станут лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

