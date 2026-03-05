Владимир Путин
Ромашина: Наши паралимпийцы в отличной форме

Обложка © Telegram / Mash на спорте

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина поддержала российских участников Паралимпийских игр в Италии. Она пожелала им удачи и уверенности на старте турнира. По словам Ромашиной, наши паралимпийцы находятся в отличной форме.

Светлана Ромашина отметила, что российские паралимпийцы находятся в отличной форме. Видео © Telegram / Mash на спорте

«Наши ребята в отличной форме, и поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Я, конечно же, как спортсмен с опытом могу и хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед», приводит слова семикратной олимпийской чемпионки «Mash на спорте».

По её словам, участники сборной чувствуют поддержку всей страны. Российские паралимпийцы прилетают на соревнования уже завтра — в день церемонии открытия. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо станут первыми за 12 лет, на которых российские атлеты выступят с национальным флагом и гимном. Завершится Паралимпиада 15 марта.

Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной

Напомним, что с российских паралимпийцев сняли ограничения. К участию приглашены шесть российских спортсменов. В горнолыжной программе приглашения получили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

