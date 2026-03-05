Ромашина: Наши паралимпийцы в отличной форме

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина поддержала российских участников Паралимпийских игр в Италии. Она пожелала им удачи и уверенности на старте турнира. По словам Ромашиной, наши паралимпийцы находятся в отличной форме.

«Наши ребята в отличной форме, и поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Я, конечно же, как спортсмен с опытом могу и хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед», — приводит слова семикратной олимпийской чемпионки «Mash на спорте».

По её словам, участники сборной чувствуют поддержку всей страны. Российские паралимпийцы прилетают на соревнования уже завтра — в день церемонии открытия. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо станут первыми за 12 лет, на которых российские атлеты выступят с национальным флагом и гимном. Завершится Паралимпиада 15 марта.

Напомним, что с российских паралимпийцев сняли ограничения. К участию приглашены шесть российских спортсменов. В горнолыжной программе приглашения получили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.