Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 20:49

Российская сборная появилась на церемонии открытия Паралимпиады с флагом РФ

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Государственный флаг Российской Федерации пронесли на параде атлетов. Произошло это во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр. Мероприятие состоялось в итальянской Вероне.

Флаги стран во время церемонии проносили волонтёры. Такую практику ввели из-за того, что не все знаменосцы смогут присутствовать на церемонии открытия в Вероне. Российский флаг пронесла итальянская волонтёр по имени Анна.

В шествии приняли участие четыре представителя российской делегации: лыжница Анастасия Багиян и её ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина. Всего в Играх, которые завершатся 15 марта, выступят шесть российских спортсменов. Они используют национальную символику впервые за последние двенадцать лет.

Российские паралимпийцы поблагодарили болельщиков за поддержку перед стартом Игр в Италии
Российские паралимпийцы поблагодарили болельщиков за поддержку перед стартом Игр в Италии

Ранее церемония открытия Паралимпийских игр стартовала в историческом амфитеатре «Арена-ди-Верона». Древняя арена, построенная в I веке нашей эры, стала площадкой для начала турнира. Старт мероприятию дал парад национальных делегаций. В нём участвовали атлеты из 28 стран мира. Ряд сборных, включая команды Чехии, Украины и стран Балтии, отказались от участия в шествии. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Сборную России представляют шесть спортсменов.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Италия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar