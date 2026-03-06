Российская сборная появилась на церемонии открытия Паралимпиады с флагом РФ
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Государственный флаг Российской Федерации пронесли на параде атлетов. Произошло это во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр. Мероприятие состоялось в итальянской Вероне.
Флаги стран во время церемонии проносили волонтёры. Такую практику ввели из-за того, что не все знаменосцы смогут присутствовать на церемонии открытия в Вероне. Российский флаг пронесла итальянская волонтёр по имени Анна.
В шествии приняли участие четыре представителя российской делегации: лыжница Анастасия Багиян и её ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина. Всего в Играх, которые завершатся 15 марта, выступят шесть российских спортсменов. Они используют национальную символику впервые за последние двенадцать лет.
Ранее церемония открытия Паралимпийских игр стартовала в историческом амфитеатре «Арена-ди-Верона». Древняя арена, построенная в I веке нашей эры, стала площадкой для начала турнира. Старт мероприятию дал парад национальных делегаций. В нём участвовали атлеты из 28 стран мира. Ряд сборных, включая команды Чехии, Украины и стран Балтии, отказались от участия в шествии. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Сборную России представляют шесть спортсменов.
