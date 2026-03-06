Владимир Путин
6 марта, 19:09

Церемония открытия Паралимпиады началась в амфитеатре «Арена-ди-Верона»

Обложка © ТАСС / IPA / Sipa USA

В древних стенах веронской «Арена-ди-Верона» сегодня стартовала церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Построенный ещё в 30 году нашей эры амфитеатр стал уникальной сценой для торжественного открытия турнира.

Церемония началась с парада национальных делегаций. Ожидается, что по арене пройдут атлеты из 28 стран мира. Российские спортсмены также принимают участие в шествии, несмотря на отказ ряда команд. Представители Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины проигнорировали принцип «спорт — вне политики».

Соревнования, которые пройдут в Милане и Кортина-д' Ампеццо, продлятся до 15 марта. Нашу страну на Играх представляют шесть атлетов, которые выступят под национальным флагом. В их числе — прославленные горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. В лыжных гонках честь сборной отстаивают Иван Голубков, а также Анастасия Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным. В дисциплине парасноуборд побороться за медали предстоит Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо Монзеру.

В России запустили флешмоб для поддержки паралимпийцев на Играх в Италии

