Российские паралимпийцы поблагодарили болельщиков за поддержку перед стартом Игр в Италии

Российские паралимпийцы записали специальное видеообращение для поклонников. Спортсмены поблагодарили соотечественников за поддержку перед стартом соревнований.

Российские паралимпийцы поблагодарили болельщиков за поддержку перед стартом Игр. Видео © Telegram / RT на русском

«Хотелось бы поблагодарить в первую очередь за поддержку нашу страну!» — говорят спортсмены в ролике, опубликованном RT.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится вечером 6 марта. Российские спортсмены выходят на старт в статусе фаворитов в ряде дисциплин. Болельщики следят за подготовкой команды и желают подопечным удачи и новых рекордов.

Паралимпиада пройдёт с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На соревнованиях выступят шесть представителей России.

А ранее в РФ запустили флешмоб для поддержки паралимпийцев на Играх в Италии. Примечательно, что отечественные атлеты выйдут на старт соревнований под национальным флагом — такая возможность представилась им впервые за последние 12 лет.