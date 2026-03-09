Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 10:57

Российская лыжница Ворончихина посвятила золото на Паралимпиаде дедушке

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую золотую медаль для сборной на Паралимпийских играх в Италии. Она победила в супергиганте и призналась, что эту победу ждала давно — в Пекине-2022 не смогла выступить из-за отстранения.

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. И всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», — рассказала Ворончихина.

23-летняя спортсменка — двукратная чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира. Она выступает в категории LW6 (спортсмены с поражением одной верхней конечности).

Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной
Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной

Ворончихина завоевала бронзу в дисциплине скоростной спуск среди спортсменов, выступающих стоя. Эта награда стала первой для российской сборной на нынешних Паралимпийских играх. Позже она взяла ещё одну медаль.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar