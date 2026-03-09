Российская лыжница Ворончихина посвятила золото на Паралимпиаде дедушке
Обложка © ТАСС / ZUMA
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую золотую медаль для сборной на Паралимпийских играх в Италии. Она победила в супергиганте и призналась, что эту победу ждала давно — в Пекине-2022 не смогла выступить из-за отстранения.
«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу. Я надеялась сделать это раньше, в Пекине. И всей нашей стране. Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», — рассказала Ворончихина.
23-летняя спортсменка — двукратная чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира. Она выступает в категории LW6 (спортсмены с поражением одной верхней конечности).
Ворончихина завоевала бронзу в дисциплине скоростной спуск среди спортсменов, выступающих стоя. Эта награда стала первой для российской сборной на нынешних Паралимпийских играх. Позже она взяла ещё одну медаль.
