Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую золотую медаль для сборной РФ на Паралимпийских играх в Италии.

Спортсменка показала лучший результат в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

Варвара Ворончихина, родившаяся без части левой руки, встала на лыжи в четырёхлетнем возрасте. В шесть лет она переключилась на горные лыжи — тренировки проходили в её родном Байкальске, расположенном неподалёку от известного курорта «Гора Соболиная».

Ранее Ворончихина уже поднималась на пьедестал — на её счету бронза в скоростном спуске.

Напомним, что вторую медаль российской сборной на паралимпиаде в Италии принёс горнолыжник Алексей Бугаев. Мастер спорта завоевал бронзу, преодолев скоростной спуск за 1.18,40. Первым стал Робин Куше (Швейцария, 1.17,79), вторым — Артур Боше (Франция, +0,61).