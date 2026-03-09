Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 09:12

Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде в Италии

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую золотую медаль для сборной РФ на Паралимпийских играх в Италии.

Спортсменка показала лучший результат в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

Варвара Ворончихина, родившаяся без части левой руки, встала на лыжи в четырёхлетнем возрасте. В шесть лет она переключилась на горные лыжи — тренировки проходили в её родном Байкальске, расположенном неподалёку от известного курорта «Гора Соболиная».

Ранее Ворончихина уже поднималась на пьедестал — на её счету бронза в скоростном спуске.

Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной
Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной

Напомним, что вторую медаль российской сборной на паралимпиаде в Италии принёс горнолыжник Алексей Бугаев. Мастер спорта завоевал бронзу, преодолев скоростной спуск за 1.18,40. Первым стал Робин Куше (Швейцария, 1.17,79), вторым — Артур Боше (Франция, +0,61).

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Италия
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar