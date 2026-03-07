Горнолыжник Бугаев принёс России вторую медаль на Паралимпиаде в Италии

Сборная России завоевала вторую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призёром соревнований в скоростном спуске.

Россиянин выступал в классе LW6/8-2 и финишировал с результатом 1.18,40. Первым стал Робин Куше (Швейцария, 1.17,79), вторым — Артур Боше (Франция, +0,61).

28-летний Алексей Бугаев родился в Красноярске. Является титулованным российским горнолыжником, заслуженным мастером спорта России, который начал свой путь в спорте в шесть лет в родном городе и добился выдающихся успехов на Паралимпийских играх, завоевав в 2014 и 2018 годах три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду; ныне спортсмен тренируется в красноярском Центре адаптивного спорта под руководством личного тренера Виталия Имбова и Александра Назарова в сборной.

Напомним, бронзу в скоростном спуске также выиграла Варвара Ворончихина. Сборная России выступает на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо с флагом и гимном. Соревнования продлятся до 15 марта.

Ранее в России запустили флешмоб #ВОтличнойФорме в поддержку наших паралимпийцев. Таким посланием в соцсетях наши соотечественники будут заряжать спортсменов на победу.