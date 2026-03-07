«Торжество справедливости»: Депутат-паралимпиец рассказал, чего ждёт от Паралимпиады, где РФ выступает с флагом

Спортсмен-паралимпиец и депутат Госдумы Сергей Бурлаков рассказал о своих ожиданиях от Паралимпийских игр 2026 года и отметил радость за российских спортсменов, выступающих под национальным триколором. В разговоре с Life.ru он отметил, что возвращение флага и гимна стало торжеством справедливости.

То, что с нашим флагом выступают, — конечно же, это радостно, это не может меня не радовать. То, что я вчера видел, даже не вчера, чуть позже мне сбросили ночью, видел, как Россию объявляли, под нашим флагом... На самом деле это заслуженная победа, наверное, всех, кто принимал участие в том, чтобы справедливость восторжествовала. Сергей Бурлаков Спортсмен-паралимпиец, депутат Государственной думы

По словам депутата, следить за играми в прямом эфире будет сложно, так как трансляции не показывают по телевизору и придётся искать альтернативные каналы. Тем не менее он планирует поддержать спортсменов лично, встретив и поздравив их по возвращении вместе с руководителем Паралимпийского комитета Павлом Рожковым.

Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на Паралимпийских играх в Италии. Она признала, что до конца ещё не осознала результат и что эта награда стала первой в её карьере на таком уровне.

Напомним, накануне в Италии состоялась церемония открытия Паралимпиады. Сборная России впервые за 12 лет выступает под национальным флагом. Сегодня российские спортсмены завоевали первые медали. Бронзовые награды выиграли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. Девушка отметила, что испытала гордость при виде российского флага. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 15 марта.

А ранее в России запустили флешмоб #ВОтличнойФорме в поддержку наших паралимпийцев. Таким посланием в соцсетях наши соотечественники будут заряжать спортсменов на победу.