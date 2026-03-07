«Победа будет за нами»: Спортсмены и блогеры поддержали флешмоб #ВОтличнойФорме
Спортсмены и блогеры поддержали флешмоб в честь паралимпийцев #ВОтличнойФорме
Российские паралимпийцы на открытии Игр в Италии. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
По всей стране прокатывается волна поддержки россиян, отстаивающих честь нашего спорта на Паралимпиаде в Италии. Помимо обычных людей, неравнодушных к стараниям атлетов, к флешмобу #ВОтличнойФорме присоединились известные спортсмены и блогеры. На видео — тёплые пожелания от депутата Госдумы, легендарного боксёра Николая Валуева, актрисы Екатерины Шкуро, а также блогеров Алексея Столярова и Виктории Пивень.
Николай Валуев, Алексея Столяров, Екатерина Шкуро и Виктория Пивень пожелали удачи российским паралимпийцам на Играх в Италии. Видео © VK / Николай Валуев / Telegram / Счастье в простом (Виктория Пивень) / Екатерина Шкуро / Алексей Столяров
И их слова очень важны — впервые за 12 лет национальная сборная официально использует национальные флаг, гимн и символику на форме. И Валуев уверен: скоро настанет момент, когда триколор пронесут и олимпийцы.
«Настал тот миг, когда гимн и флаг России вернулись на Паралимпиаду... Мы болеем всем сердцем, всей душой за вас. Дай Бог вам удачи, победы, спортивной, настоящей, бескомпромиссной борьбы», — добавил парламентарий.
В свою очередь Столяров уверен, что паралимпийцы отлично подготовились и выйдут на соревнования в самой лучшей форме. Как подметила Шкуро, за каждым из них стоят тысячи часов тренировок. Также флешмоб поддержали супруг Пивень Иван и журналистка Татьяна Поп.
«Вперёд с уверенностью, вы — наша гордость!», — пожелала Пивень.
Напомним, проект «Жить» запустил флешмоб в поддержку россиян, которые выступят на Паралимпиаде в Италии. Для национальной сборной придумали хештег #ВОтличнойФорме, который станет для спортсменов оберегом. Фраза с одной стороны напоминает, что атлеты отвественно подошли к подготовке к соревенованиям, а с другой — показывает настрой болельщиков.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.