Медалистка Паралимпиады двумя словами описала свои эмоции при виде флага России
Варвара Ворончихина. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка призналась, что до конца ещё не осознала результат. По её словам, эта награда стала первой в карьере на таком уровне.
«На самом деле, безумно рада. Возможно, ещё не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере – ответственный, тяжёлый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна», — цитирует горнолыжницу «Матч ТВ».
Также Ворончихина рассказала, какие эмоции испытала при виде флага России.
«Гордость однозначно! Приятно, что наш флаг висел на открытии. Церемония прошла очень красиво», — отметила россиянка.
Ворончихина добавила, что команда прибыла в Италию ещё в середине февраля, чтобы успеть адаптироваться к условиям. Спортсменка старается максимально выкладываться на каждом старте и не любит заранее делать прогнозы на результаты.
Ворончихина завоевала бронзу в дисциплине скоростной спуск среди спортсменов, выступающих стоя. Эта награда стала первой для российской сборной на нынешних Паралимпийских играх. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо с национальной символикой впервые за 12 лет. Про победу Ворончихиной уже высказался глава Минспорта России Михаил Дегтярёв.
