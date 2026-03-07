Владимир Путин
7 марта, 09:54

Дегтярёв поздравил Ворончихину с бронзой Паралимпиады в Италии

Варвара Ворончихина. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Министр спорта России, президент национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину с бронзовой медалью Паралимпийских игр в Италии. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Наша первая медаль на Паралимпиаде в Италии. Наша горнолыжница Варвара Ворончихина взяла бронзу в скоростном спуске стоя. Поздравляем от души», — написал Дегтярёв.

Ворончихина завоевала бронзу в дисциплине скоростной спуск среди спортсменов, выступающих стоя. Эта награда стала первой для российской сборной на нынешних Паралимпийских играх. Cоревнования проходят в Италии и завершатся 15 марта. Атлеты из России выступают на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо с национальной символикой впервые за 12 лет.

Ранее в России запустили флешмоб #ВОтличнойФорме в поддержку наших паралимпийцев. Таким посланием в социальных сетях наши соотечественники будут заряжать спортсменов на победу.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

