10 марта, 13:09

Второе золото России на Паралимпиаде в Италии: медаль завоевала лыжница Багиян

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская сборная завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии: его принесла лыжница Анастасия Багиян, финишировав первой в спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.

Спортсменка бежала в паре со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным.

А накануне на Паралимпийских играх впервые с 2014 года на церемонии награждения прозвучал гимн РФ. Его включили в честь золотой медалистки Варвары Ворончихиной — ранее спортсменка победила в супергиганте, обойдя француженку Орели Ришар и шведку Эббу Орейо. Эмоции переполняли горнолыжницу, когда поднимался флаг и звучала музыка — она не сдерживала слёз.

