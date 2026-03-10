Второе золото России на Паралимпиаде в Италии: медаль завоевала лыжница Багиян
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российская сборная завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии: его принесла лыжница Анастасия Багиян, финишировав первой в спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.
Спортсменка бежала в паре со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным.
А накануне на Паралимпийских играх впервые с 2014 года на церемонии награждения прозвучал гимн РФ. Его включили в честь золотой медалистки Варвары Ворончихиной — ранее спортсменка победила в супергиганте, обойдя француженку Орели Ришар и шведку Эббу Орейо. Эмоции переполняли горнолыжницу, когда поднимался флаг и звучала музыка — она не сдерживала слёз.
