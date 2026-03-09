Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде
На Паралимпийских играх в Италии произошло знаковое событие для российского спорта. Впервые с 2014 года на церемонии награждения прозвучал гимн РФ. Его включили в честь золотой медалистки Варвары Ворончихиной.
Спортсменка победила в супергиганте, обойдя француженку Орели Ришар и шведку Эббу Орейо. Эмоции переполняли горнолыжницу, когда поднимался флаг и звучала музыка — она не сдерживала слёз.
«Очень приятно, что я смогла сотворить историю и впервые за 12 лет мы услышали гимн. Сейчас я немного выдохлась и устала и не могу осознать, насколько это глобально и удивительно. Думаю, когда вернусь домой, буду в шоке. Очень рада», – сказала чемпионка.
Напомним, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую золотую медаль для сборной на Паралимпийских играх в Италии, победив в супергиганте. Спортсменка посвятила золото дедушке, который не дожил до её триумфа, и всей стране.
