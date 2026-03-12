Новый капитан «Локомотива» Митрюшкин — о роли в команде: «Главное, чтобы побеждали»

Новый капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин заявил, что готов к дополнительной ответственности и главное для него — победы команды. Об этом голкипер рассказал в беседе с «Чемпионатом».

«В статусе нового капитана «Локомотива» чувствую себя хорошо. Понимаю, что это дополнительная ответственность, но я к этому готов. Всё так же. Главное, чтобы команда побеждала и двигалась вперёд», — сказал Митрюшкин.

30-летний вратарь получил капитанскую повязку во время зимних сборов после того, как полузащитник Дмитрий Баринов перешёл в ЦСКА. В текущем сезоне Мир РПЛ Митрюшкин провёл 19 матчей.

