ФК «Зенит» уступил клубу Оренбурга, прервав 15-матчевую беспроигрышную серию

В 20-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» потерпел поражение от «Оренбурга» со счётом 1:2, прервав 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Петербуржцы вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Александра Соболева, который забил впервые в стартовом составе в этом сезоне, и во втором матче подряд — ранее он отличился в Кубке России против «Балтики».

Хозяева поля ответили двумя голами: Эмил Ценов реализовал момент после удара Педро, а Евгений Болотов забил на 86-й минуте. У «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти в начале тайма, а Андрей Мостовой не сумел забить в компенсированное время.

Победа позволила «Оренбургу» выиграть второй матч подряд и подняться с предпоследнего места на 12-е, набрав 18 очков. «Зенит» впервые в сезоне потерпел поражение с августа и остался на втором месте с 42 очками.

Ранее в первом матче РПЛ сезона 2026 года петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой». Единственный гол в игре забил Луис Энрике на 87-й минуте. Первый тайм прошёл без голов, а все события второго тайма разворачивались ближе к концу встречи.