Дубль Маричаля принёс «Динамо» победу в дерби с ЦСКА со счётом 4:1

Футболисты московского «Динамо» разгромили столичный ЦСКА со счётом 4:1 в 20-м туре Российской Премьер-лиги. Матч прошёл на «ВЭБ-Арене».

Защитник гостей Николас Маричаль оформил дубль в первом тайме — он забил на 13-й минуте и на четвёртой компенсированной. На 58-й минуте защитник армейцев Мойзес отыграл один мяч, однако на 66-й Бителло вновь довёл разницу до двух голов, а Иван Сергеев на 84-й отправил четвёртый мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Стоит отметить, что хозяева поля с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиану Гонду.

«Динамо» одержало третью победу кряду в официальных матчах 2026 года. За эти игры команда забила 13 мячей. С 27 очками «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 36 очками остаётся на четвёртой строчке.

В следующем туре «Динамо» 14 марта сыграет в гостях с «Ростовом». В тот же день ЦСКА проведёт выездной матч с калининградской «Балтикой».

Ранее «Зенит» проиграл «Оренбургу» и прервал 15-матчевую беспроигрышную серию. Оренбуржцы выиграли второй матч подряд и поднялись с предпоследнего места на 13-ю строчку, набрав 18 очков.