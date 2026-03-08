Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 19:22

«Краснодар» не смог воспользоваться осечкой «Зенита», проиграв «Рубину» в РПЛ

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Мир — Российской Премьер-лиги (РПЛ). Поражение стало для краснодарцев первым в череде 10 беспроигрышных матчей в РПЛ.

У победителей мячи в створ ворот удачно отправили новичок клуба Назми Грипши (24-я минута) и Константин Нижегородов (74). У проигравших автором гола стал Джон Кордоба (90+3).

По итогам встречи «Краснодар» всё же остался наверху турнирной таблицы с 43 очками, однако не смог оторваться от «Зенита», который в этом туре уступил «Оренбургу». «Рубин» с 26 очками занимает восьмую строчку. Впереди краснодарцев ждёт выездная игра с «Сочи» 14 марта. Что касается «Рубина», то он 15 марта примет на домашнем поле московский «Локомотив».

Головин забил победный гол в ворота ПСЖ в матче чемпионата Франции
Головин забил победный гол в ворота ПСЖ в матче чемпионата Франции

Это второе подряд поражение для «Краснодара», ранее южане проиграли ЦСКА в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. После игры краснодарцы заявили, что их нападающий Кордоба подвергся расизму со стороны болельщиков, в ЦСКА же назвали форварда мастером провокаций, однако запустили расследование инцидента.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФК Рубин
  • ФК Краснодар
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar