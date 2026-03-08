«Краснодар» не смог воспользоваться осечкой «Зенита», проиграв «Рубину» в РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Мир — Российской Премьер-лиги (РПЛ). Поражение стало для краснодарцев первым в череде 10 беспроигрышных матчей в РПЛ.

По итогам встречи «Краснодар» всё же остался наверху турнирной таблицы с 43 очками, однако не смог оторваться от «Зенита», который в этом туре уступил «Оренбургу». «Рубин» с 26 очками занимает восьмую строчку. Впереди краснодарцев ждёт выездная игра с «Сочи» 14 марта. Что касается «Рубина», то он 15 марта примет на домашнем поле московский «Локомотив».