«Краснодар» не смог воспользоваться осечкой «Зенита», проиграв «Рубину» в РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1 в домашнем матче 20-го тура Мир — Российской Премьер-лиги (РПЛ). Поражение стало для краснодарцев первым в череде 10 беспроигрышных матчей в РПЛ.
У победителей мячи в створ ворот удачно отправили новичок клуба Назми Грипши (24-я минута) и Константин Нижегородов (74). У проигравших автором гола стал Джон Кордоба (90+3).
По итогам встречи «Краснодар» всё же остался наверху турнирной таблицы с 43 очками, однако не смог оторваться от «Зенита», который в этом туре уступил «Оренбургу». «Рубин» с 26 очками занимает восьмую строчку. Впереди краснодарцев ждёт выездная игра с «Сочи» 14 марта. Что касается «Рубина», то он 15 марта примет на домашнем поле московский «Локомотив».
Это второе подряд поражение для «Краснодара», ранее южане проиграли ЦСКА в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. После игры краснодарцы заявили, что их нападающий Кордоба подвергся расизму со стороны болельщиков, в ЦСКА же назвали форварда мастером провокаций, однако запустили расследование инцидента.
