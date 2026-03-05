В ЦСКА отвергли обвинения в расизме и назвали Кордобу мастером провокаций

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором опроверг обвинения в адрес своих болельщиков в проявлении расизма во время первого полуфинального матча Кубка России. Ранее футбольный клуб «Краснодар» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по факту возможных оскорблений в адрес своего колумбийского нападающего Джона Кордобы.

Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, закончилась победой армейцев со счётом 3:1. После игры в СМИ появились комментарии игроков «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Валентина Пальцева, которые утверждали, что с трибун звучали расистские выкрики в адрес Кордобы.

«Нам удивительно, что ЦСКА с учётом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны футбольного клуба «Краснодар» озвучены серьёзные. Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных», — сказано в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Клуб инициировал внутреннее расследование. Сотрудники анализируют все доступные видеоматериалы с трибун — от записей технических камер до съёмок болельщиков и представителей СМИ. Были опрошены десятки потенциальных свидетелей, включая работников по работе с болельщиками, стюардов и журналистов, работавших в зоне трибуны А.

«Мы обязательно доведём до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости», — пообещали в ЦСКА. При этом в клубе отметили мощную поддержку своих болельщиков, которые на протяжении всего матча «гнали вперёд» команду.

Одновременно армейцы заявили, что уже нашли несколько эпизодов, которые можно расценить как провокационные действия со стороны отдельных футболистов «Краснодара» в адрес игроков и болельщиков. Особое внимание было уделено нападающему Джону Кордобе.

«Джона Кордобу мы давно знаем не только как большого игрока, но, к сожалению, и как мастера провокаций. Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу», — заключили в московском клубе.

Ранее «Краснодар» обвинил ЦСКА в попытке затмить обвинения в расизме с помощью видео из раздевалки. На кадрах был запечатлён беспорядок в помещении после матча 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В ответ на публикацию видео из раздевалки в «Краснодаре» заявили, что это провокация, призванная отвлечь внимание от скандала с болельщиками.