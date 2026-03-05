Владимир Путин
5 марта, 14:29

«Краснодар» обвинил ЦСКА в попытке затмить обвинения в расизме с помощью видео из раздевалки

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Футбольный клуб «Краснодар» выступил с официальным заявлением после того, как врач ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал видео из гостевой раздевалки на стадионе «ВЭБ Арена». На кадрах был запечатлён беспорядок в помещении после матча 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России.

Раздевалка «Краснодара» после матча с ЦСКА. Видео © Telegram / BEZ комментариев

В ответ на публикацию видео из раздевалки в «Краснодаре» заявили, что это провокация, призванная отвлечь внимание от скандала с болельщиками.

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и уханьях во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону», — написали в пресс-службе «быков».

Клуб также оформил обращения в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по вопросу судейства в этом матче. Ответная игра пройдёт в Краснодаре 17 марта.

Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1. После игры краснодарцы обратили внимание на расистские выкрики в адрес колумбийского нападающего Джона Кордобы, которые, по их словам, звучали с трибун, и обвинили главного арбитра Алексея Сухого в игнорировании запрещённого поведения фанатов.

    avatar