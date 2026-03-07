Головин забил победный гол в ворота ПСЖ в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором решающего гола в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен». Встреча, состоявшаяся 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Головин появился на поле на 54-й минуте и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот, которые защищал его соотечественник Матвей Сафонов. Этот гол стал для российского полузащитника третьим в текущем сезоне чемпионата Франции. Кроме того, в 18 проведённых матчах он отметился пятью голевыми передачами.

Ранее мадридский «Атлетико» стал первым финалистом Кубка Испании, несмотря на поражение в ответном полуфинале от «Барселоны». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев, но этого не хватило для прохода в финал — в первом матче мадридцы выиграли 4:0.