«Барселона» разгромила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

Мадридский «Атлетико» стал первым финалистом Кубка Испании, несмотря на поражение в ответном полуфинале от «Барселоны». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев, но этого не хватило для прохода в финал — в первом матче мадридцы выиграли 4:0.

Дубль у «Барселоны» оформил Марк Берналь (голы на 29-й и 72-й минутах), также отличился Рафинья с пенальти в добавленное время первого тайма.

В финале «Атлетико» встретится с победителем пары «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (0:1 в первой игре). Их ответная встреча пройдёт 4 марта. За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

В чемпионате дела у «Барселоны» идут лучше. По итогам 26-го тура испанской Ла Лиги каталонцы оторвались от главного соперника — мадридского «Реала» — на 4 очка. С 60 очками «сливочные» занимают второе место, у сине-гранатовых 64.