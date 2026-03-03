«Реал» без Мбаппе проиграл «Хетафе» и отстал от «Барселоны» на четыре очка

Мадридский «Реал» на своём поле уступил «Хетафе» в матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 39-й минуте забил Мартин Сатриано.

В компенсированное время второго тайма арбитр удалил игрока «Реала» Франко Мастантуоно и футболиста «Хетафе» Адриана Лисо. Французский нападающий мадридцев Килиан Мбаппе пропустил игру из-за травмы колена.

Для «Реала» это второе поражение подряд в чемпионате — ранее команда уступила «Осасуне» (0:2). С 60 очками «сливочные» занимают второе место, теперь отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла. «Хетафе» с 32 очками поднялся на 11-ю строчку.

В следующем туре «Реал» 6 марта встретится на выезде с «Сельтой», а «Хетафе» 8 марта примет «Бетис».