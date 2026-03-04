Владимир Путин
3 марта, 22:38

Трамп заявил о безразличии к участию сборной Ирана в ЧМ-2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не важно, примет ли сборная Ирана участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Турнир пройдёт на территории Америки, Мексики и Канады, иранская команда должна провести матчи в Инглвуде и Сиэтле.

«Мне совершенно всё равно, примет ли Иран участие [в чемпионате]», — сказал американский лидер, слова которого приводит издание Politico.

При этом Трамп добавил, что Тегеран потерпел серьёзное поражение и уже выдыхается.

Ранее глава футбольной федерации Ирана Махди Тадж сообщил, что сборная страны может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу. Причиной назвали атаки США и Израиля. По его словам, агрессия против Тегерана не позволяет с надеждой смотреть на предстоящий турнир.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

