Теннисисты Рублёв, Хачанов и Медведев прибыли в Стамбул из Дубая
Даниил Медведев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/medwed33
Самолёт с российскими теннисистами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым совершил посадку в Стамбуле. Об этом сообщила мать Рублёва Марина Марьенко.
«Прилетели в Стамбул», — приводит комментарий Марьенко РИА «Новости».
Напомним, Медведев выиграл турнир АТР в Дубае и завоевал второй титул в сезоне 2026 года. В финале он должен был сыграть с Таллоном Грикспором из Нидерландов. Однако соперник снялся с матча из-за травмы, и победа автоматически досталась россиянину.
После триумфа на турнире Медведев застрял в Дубае из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке. Теннисист заявил — он спокойно относится к невозможности вылететь из Дубая и не испытывает стресса из-за задержки с отъездом на следующий турнир в США.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.