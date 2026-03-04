Владимир Путин
3 марта, 21:01

Теннисисты Рублёв, Хачанов и Медведев прибыли в Стамбул из Дубая

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/medwed33

Самолёт с российскими теннисистами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым совершил посадку в Стамбуле. Об этом сообщила мать Рублёва Марина Марьенко.

«Прилетели в Стамбул», приводит комментарий Марьенко РИА «Новости».

Напомним, Медведев выиграл турнир АТР в Дубае и завоевал второй титул в сезоне 2026 года. В финале он должен был сыграть с Таллоном Грикспором из Нидерландов. Однако соперник снялся с матча из-за травмы, и победа автоматически досталась россиянину.

После триумфа на турнире Медведев застрял в Дубае из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке. Теннисист заявил — он спокойно относится к невозможности вылететь из Дубая и не испытывает стресса из-за задержки с отъездом на следующий турнир в США.

