Теннисисты Рублёв, Хачанов и Медведев прибыли в Стамбул из Дубая

Самолёт с российскими теннисистами Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым совершил посадку в Стамбуле. Об этом сообщила мать Рублёва Марина Марьенко.

«Прилетели в Стамбул», — приводит комментарий Марьенко РИА «Новости».

Напомним, Медведев выиграл турнир АТР в Дубае и завоевал второй титул в сезоне 2026 года. В финале он должен был сыграть с Таллоном Грикспором из Нидерландов. Однако соперник снялся с матча из-за травмы, и победа автоматически досталась россиянину.

После триумфа на турнире Медведев застрял в Дубае из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке. Теннисист заявил — он спокойно относится к невозможности вылететь из Дубая и не испытывает стресса из-за задержки с отъездом на следующий турнир в США.