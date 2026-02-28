Даниил Медведев выиграл турнир в Дубае, несмотря на удары Ирана

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае, оформив второй титул в нынешнем сезоне. В финальном матче спортсмен должен был встретиться с Таллоном Грикспур из Нидерландов, но тот снялся из-за травмы, поэтому Медведев автоматически стал победителем.

Ранее Грикспур в полуфинале обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва. Для Медведева это второй титул сезона — в январе он победил на турнире в австралийском Брисбене. Россиянин стал вторым игроком 2026 года, оформившим два трофея ATP в одиночном разряде после первой ракетки мира Карлоса Алькараса. В рейтинге ATP Медведев занимает 11-е место.

Напомним, в полуфинале Даниил Медведев обыграл канадца Феликс Оже-Альяссим со счётом 6:4, 6:2. Также на пути к чемпионству он победил китайца Шан Цзюньчэна, швейцарца Станисласа Вавринку и американца Дженсона Бруксби. Проведение финального матча с Грикспуром находилось под вопросом из-за ответных ударов Ирана по военным базам США в ОАЭ.