Даниил Медведев застрял в Дубае после победы на теннисном турнире

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что спокойно воспринимает невозможность вылета из Дубая и не испытывает стресса из‑за задержки поездки на следующий турнир в США. Об этом он поделился в разговоре с телеграм-каналом «БОЛЬШЕ!».

Дмитрий Медведев — о ситуации в Дубае. Видео © Telegram / «БОЛЬШЕ!»

«Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждём, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно переносят закрытие аэропорта», — сказал Медведев.

Теннисист отметил, что на корте проявляет сильные эмоции, но вне игры спокойно воспринимает происходящее и поддерживает связь с друзьями и знакомыми, которые переживают за него. Следующим турниром для Медведева станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США, который пройдёт с 4 по 15 марта.

Напомним, что из-за ответных атак Ирана по базам США в Дубае сложилась непростая обстановка. Рейсы на прилёт и вылет отменены, туристов эвакуировали в безопасные места.

Ранее Медведев выиграл турнир ATP в Дубае, оформив второй титул в сезоне 2026 года. В финале он должен был встретиться с Таллоном Грикспуром из Нидерландов, но соперник снялся из-за травмы, и победа автоматически досталась Медведеву.