28 февраля, 17:06

Российские футболистки тренируются в ОАЭ под шум ракетных ударов

Сборная России по футболу не прервала сбор в ОАЭ из-за атак Ирана. Обложка © Telegram / Mash на спорте

Женская сборная России по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу с Танзанией в ОАЭ, несмотря на напряжённую обстановку в регионе. Как сообщает телеграм-канал Mash на спорте, на фоне рёва военных самолётов и иранских ракет, пролетающих в небе над Дубаем, наши спортсменки сохраняют полное спокойствие и сосредоточенность на игре.

Сборная России по футболу не прервала сбор в ОАЭ из-за атак Ирана. Видео © Telegram / Mash на спорте

Как рассказали сами футболистки, происходящее за окном их не пугает — все мысли только о предстоящей встрече с африканской командой. Девушки настроены решительно и уверены, что смогут обыграть соперниц. В пресс-службе РФС подтвердили, что тренировочный процесс идёт строго по графику, никаких изменений в расписании нет. Игра состоится сегодня, 28 февраля в Шардже.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP в Дубае, несмотря на удары со стороны Ирана. В финале он должен был сыграть с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, но голландец снялся с соревнований из-за травмы, и победа автоматически досталась россиянину.

Напомним, Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана под названием «Рык льва». Удары наносились по иранским военным объектам, включая Тегеран и другие города. В Израиле ввели чрезвычайное положение и мобилизовали резервистов. В ответ Иран атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы в Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабазы Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дхафра в Эмиратах.

