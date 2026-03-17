Панарина встретили овациями после возвращения на лёд в Нью-Йорке

Нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Артемий Панарин вернулся в Нью-Йорк, где его встретили овациями болельщики бывшего клуба. Тёплый приём не помешал россиянину помочь своей новой команде разгромить «Рейнджерс» на их льду — 4:1.

Панарин отметился голевой передачей, поучаствовав в первой из четырёх шайб гостей. За «Кингз» забивали Дрю Даути, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Тревор Мур. Единственный гол хозяев на счету Винсента Трочека.

Напомним, Артемий Панарин завершил семилетний период выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс», перейдя в «Лос-Анджелес Кингз» в начале февраля. Хоккеист играл за «Рейнджерс» с 2019 года и за это время провёл 482 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав впечатляющие 607 очков по системе «гол+пас».