Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до шести матчей

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Бостону» в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились ничьей — 2:2. У хозяев забивали Мэтт Рой и Расмус Сандин, у гостей дубль оформил Чарли Макэвой. Победный буллит на счету Фрейзера Минтена.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отметиться заброшенными шайбами в шестом матче подряд. В нынешнем сезоне на его счету 51 очко (24 гола + 27 передач). Он остаётся рекордсменом регулярных чемпионатов с 921 голом, а с учётом плей-офф (998) уступает только Уэйну Гретцки (1016).

После 68 встреч «Вашингтон» с 74 очками занимает пятое место в Столичном дивизионе. «Бостон» (80 очков после 66 игр) — четвёртый в Атлантическом. В следующем матче «столичные» примут «Оттаву», «Бостон» сыграет на выезде с «Нью-Джерси».

Напомним, в игре с «Филадельфией» Овечкин сделал результативную передачу. Это единственное очко форварда за последние шесть игр.