11 марта, 05:09

В НХЛ отреагировали на слова Овечкина о возможном завершении карьеры

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры. В беседе с «Чемпионатом» он подчеркнул, что в лиге готовы видеть российского форварда столько, сколько он сам захочет продолжать играть.

В текущем сезоне 40-летний капитан «Вашингтона» набрал 50 очков (24 гола и 26 передач) в 65 матчах. Овечкин остаётся рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству заброшенных шайб (921).

Ранее российский хоккеист заявил, что решение о завершении карьеры будет зависеть от того, как будет чувствовать его тело. Капитан «столичных» намерен полагаться на здоровье, принимая соответствующий вердикт.

На данный момент у российского нападающего не самый удачный период. Овечкин не может набрать очков на протяжении трёх матчей. Последний раз он отличался 1 марта в игре с «Монреалем», где оформил дубль.

