10 марта, 02:58

«Вашингтон» обыграл «Калгари», Овечкин не набрал очков в третьем матче НХЛ подряд

Обложка © X / Washington Capitals

«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Калгари» со счётом 7:3 в домашнем матче НХЛ, однако российский капитан хозяев Александр Овечкин не сумел набрать очков, продлив серию безрезультативную серию до трёх матчей. Последний раз он отличался 1 марта в игре с «Монреалем», где оформил дубль.

У победителей шайбы забросили Хендрикс Лапьерр, Том Уилсон, Коннор Макмайкл (дважды), Джастин Сурдиф, Этен Фрэнк и Райан Леонард. У хозяев отличились россиянин Матвей Гридин (четвёртый гол в дебютном сезоне), Блэйк Коулмэн и Егор Шарангович. Примечательно, что «Калгари» отправил две шайбы во втором периоде, играя в меньшинстве.

В текущем сезоне на счету 40-летнего Овечкина 50 очков (24+26) в 65 матчах. Он остаётся рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ с 921 голом, а с учётом плей-офф (998) уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).

«Вашингтон» с 71 очком занимает пятое место в Столичном дивизионе, отставая от зоны уайлд-кард (даёт право участвовать в плей-офф) на пять очков. «Калгари» (57 очков) идёт на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 12 марта против «Филадельфии», «Калгари» днём ранее встретится с «Рейнджерс».

Кучеров набрал четыре очка, но не спас «Тампу» от поражения в игре с 15 голами

В предыдущем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встречался с «Бостон Брюинз». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда. Овечкин в этой игре результативными действиями также не отметился.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

