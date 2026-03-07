Владимир Путин
7 марта, 20:51

«Вашингтон» уступил «Бостону» в матче НХЛ, Овечкин не набрал очков

Обложка © X / Washington Capitals

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретился с «Бостон Брюинз». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Павел Заха, отличившийся на 25-й минуте, Виктор Арвидссон, поразивший ворота соперника в середине третьего периода, и Элиас Линдхольм, установивший окончательный счёт за несколько секунд до финальной сирены. Единственный гол гостей на 28-й минуте забил Алексей Протас.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче результативными действиями не отметился. После возобновления сезона на счету российского нападающего два очка — дубль в игре против «Монреаля», состоявшейся 1 марта.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бостон» с 75 очками после 62 матчей располагается на пятой строке. «Вашингтон», потерпевший третье поражение подряд, занимает пятую позицию в Столичном дивизионе, имея в активе 69 баллов после 64 игр. В следующем матче «Бостон» 8 марта сыграет в гостях против «Питтсбурга», «Вашингтон» в ночь на 10 марта мск примет «Калгари».

«Барселона» разгромила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании
Ранее российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором решающего гола в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен». Встреча, состоявшаяся 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Головин появился на поле на 54-й минуте и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот, которые защищал его соотечественник Матвей Сафонов.

