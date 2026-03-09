Кучеров набрал четыре очка, но не спас «Тампу» от поражения в игре с 15‑ю голами

В супер результативном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» на домашнем льду переиграл «Тампу-Бэй» со счётом 8:7. Российский форвард гостей Никита Кучеров набрал 4 очка (2+2), но это не помогло его команде избежать поражения.

У «Тампы» также забивали Кори Перри, Земгус Гиргенсонс, Янис Мозер, Брэйден Пойнт и Брэндон Хейгел. Хозяева ответили дублями Джоша Доана, Алекса Таха и Джейсона Закера, а также голами Расмуса Далина и Сэма Кэррика.

Команды являются соперниками по Атлантическому дивизиону. «Баффало» набрал 84 очка и лидирует в дивизионе, занимая второе место в таблице Восточной конференции. «Тампа» с 82 очками идёт второй в дивизионе и третьей на Востоке.

В активе Никиты Кучерова стало 103 очка (34 гола и 69 результативных передач). Он занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (106 очков) и нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону (104 очка).

Ранее в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретился с «Бостон Брюинз». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче результативными действиями не отметился.