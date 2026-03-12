Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 05:45

Овечкин сделал результативную передачу в матче НХЛ против «Филадельфии»

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1. В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конекны, Тревор Зеграс, Джейми Драйсдэйл и Оуэн Типпетт.

Единственную шайбу у гостей забросил Райан Леонард. В этом эпизоде результативным действием отметился Овечкин, записав на свой счёт голевую передачу. Всего в нынешнем сезоне капитан столичного клуба набрал 51 очко по системе «гол + пас» — 24 шайбы и 27 результативных передач.

После этого матча «Филадельфия» идёт шестой в Столичном дивизионе, набрав 71 балл в 64 встречах. «Вашингтон» занимает пятую строчку с таким же количеством очков, но провёл 66 игр. Следующий матч команда Овечкина проведёт 13 марта на выезде против «Баффало».

В НХЛ отреагировали на слова Овечкина о возможном завершении карьеры
В НХЛ отреагировали на слова Овечкина о возможном завершении карьеры

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 7:3. При этом капитан столичного клуба Александр Овечкин не отметился результативными действиями и довёл безочковую серию до трёх игр. До этого российский форвард набирал очки 1 марта во встрече с «Монреалем», где оформил дубль.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • США
  • НХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar