17 марта, 13:10

Губерниев матом ответил европейцам, отказавшимся выходить на лёд с россиянами на Кубке мира

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на демарш трёх европейских хоккейных сборных. В беседе с «Ридусом» телеведущий заявил, что не видит в этом трагедии. По его словам, Москва и Вашингтон при нормализации отношений вполне могут организовать совместные соревнования в обход Кубка.

«Будем играть с американцами, возможно, будем играть с канадцами», — сказал Губерниев.

А европейским коллегам комментатор адресовал фразу, недавно прозвучавшую от помощника президента РФ Юрия Ушакова в адрес французских дипломатов. Ответ был кратким и нецензурным, но Губерниев счёл его уместным в данной ситуации.

Напомним, ранее стало известно, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии заявили о бойкоте Кубка мира 2028 года по хоккею в случае допуска до турнира национальной команды России. Состязание пройдёт под эгидой НХЛ в Канаде и Чехии: матчи группового этапа и по одной игре плей-офф примут Калгари и Прага, а полуфиналы и финал состоятся в Эдмонтоне.

Дарья Нарыкова
