22 марта, 19:24

Овечкин вторым после Гретцки забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 1000 шайб с учётом плей-офф. Юбилейный гол российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забил в домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо».

В активе капитана «Вашингтона» 923 гола в регулярных сезонах и 77 — в Кубке Стэнли. Рекорд лиги по голам с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки (1016). У канадца 894 шайбы в «регулярках» и 122 — в играх на вылет.

Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals

Юбилейная шайба Овечкина помогла «Вашингтону» уйти от поражения в основное время. Однако в овертайме победу одержали гости со счётом 3:2.

«Буду думать»: Овечкин подогрел слухи о возвращении в РФ и разрыве с «Вашингтоном»

Ранее российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров оформил 4 очка — два гола и две передачи — в матче с «Эдмонтоном» (5:2) и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. Его общий счёт в сезоне достиг 118 баллов (40+78).

