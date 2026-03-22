22 марта, 05:10

Кучеров набрал 4 очка в матче с «Эдмонтоном» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Обложка © Х / Tampa Bay Lightning

В матче с «Эдмонтоном» (5:2) Никита Кучеров оформил 4 очка — два гола и две передачи. Российский нападающий «Тампы» был признан первой звездой встречи, а его общий счёт в сезоне достиг 118 баллов (40+78). Это позволило ему обойти ближайших преследователей в споре за звание лучшего бомбардира НХЛ.

У капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида после 71 матча — 116 очков (38+78). У форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона после 67 игр — 114 (45+69).

До конца регулярного чемпионата «Тампа» и «Колорадо» проведут по 14 матчей, «Эдмонтон» — 11. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть преимущество в три матча перед Макдэвидом.

Леброн Джеймс вышел на первое место в НБА по количеству сыгранных матчей
Ранее Life.ru рассказывал, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф в домашнем матче против «Оттава Сенаторз». Гол был забит на 29-й минуте и стал 25-м для россиянина в текущем сезоне.

BannerImage
Артём Гапоненко
