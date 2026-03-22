22 марта, 04:57

Леброн Джеймс вышел на первое место в НБА по количеству сыгранных матчей

Леброн Джеймс. Обложка © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Баскетболист Леброн Джеймс вышел на паркет в 1612-й раз в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Этот результат позволил ему обойти четырёхкратного чемпиона лиги Роберта Пэриша и стать единоличным рекордсменом по числу проведённых матчей.

41-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает переписывать историю ассоциации. Рекордной стала игра регулярного чемпионата с «Орландо» (105:104).

Всего на счету Леброн четыре титула, четыре звания самого ценного игрока регулярного сезона и четыре награды MVP финальной серии. Нынешний сезон — 23-й в карьере баскетболиста. Прежде он уже установил рекорд НБА по количеству набранных очков.

Ранее Life.ru рассказывал о достижении хоккеиста Никиты Кучерова, который стал третьим россиянином с 700 голевыми передачами в НХЛ. Лучшим ассистентом среди российских хоккеистов остаётся Евгений Малкин — на его счету 866 передачи в 1259 играх. Второе место занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 752 передачами (1556 матчей).

Артём Гапоненко
