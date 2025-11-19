Леброн Джеймс установил рекорд по количеству сезонов в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству сезонов в лиге. В матче против «Юты» баскетболист впервые в сезоне появился в составе команды и превзошёл достижение Винса Картера, завершившего выступления в 2020 году.

40-летний Джеймс, четырёхкратный чемпион НБА, пропустил начало регулярного чемпионата из-за воспаления седалищного нерва. Для него нынешний регулярный чемпионат стал 23-м в карьере.

Ранее стало известно о включении легендарного баскетболиста в Зал славы баскетбола вместе с победителями Олимпийских игр 2008 года в составе сборной США. Торжественная церемония состоялась в американском Спрингфилде.