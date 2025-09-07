Леброн Джеймс вошёл в Зал славы баскетбола

Победители Олимпийских игр 2008 года в составе сборной США, в том числе легендарный Леброн Джеймс, включены в Зал славы баскетбола. Им вручены памятные перстни и пиджаки. Торжественная церемония состоялась в американском Спрингфилде.

Кроме того, в Зал славы вошли ещё восемь человек, среди них трёхкратный олимпийский чемпион и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони, победитель Олимпиады, чемпион НБА и 8-кратный участник Матча всех звёзд лиги Дуайт Ховард, а также владелец «Майами» Микки Арисон.