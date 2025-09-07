Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 11:17

Леброн Джеймс вошёл в Зал славы баскетбола

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Победители Олимпийских игр 2008 года в составе сборной США, в том числе легендарный Леброн Джеймс, включены в Зал славы баскетбола. Им вручены памятные перстни и пиджаки. Торжественная церемония состоялась в американском Спрингфилде.

Кроме того, в Зал славы вошли ещё восемь человек, среди них трёхкратный олимпийский чемпион и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони, победитель Олимпиады, чемпион НБА и 8-кратный участник Матча всех звёзд лиги Дуайт Ховард, а также владелец «Майами» Микки Арисон.

Легенда баскетбола Джордж Равелинг умер на 89-м году жизни
Легенда баскетбола Джордж Равелинг умер на 89-м году жизни

Ранее сообщалось, что Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Россиянка завершила карьеру в 2020 году.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar