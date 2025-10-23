«Если бы была волшебная таблетка»: Майкл Джордан не смог сдержать слёз, говоря о баскетболе

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан эмоционально рассказал о неиссякаемой любви к баскетболу. Выступая в своём авторском шоу «MJ: Insights to Excellence», спортсмен признался, что его страсть к игре не угасла, несмотря на многолетний перерыв. Зрители отметили, что 62-летний Джордан был настолько растроган, что его глаза наполнились слезами, и он едва сдерживал эмоции.

Спортсмен поделился с ведущим Майком Тирико своими чувствами. Размышляя о завершении карьеры, легенда признался, как сильно скучает по баскетболу.

«Я люблю баскетбол так сильно, что трудно представить. Если бы существовала волшебная таблетка, я бы с удовольствием надел шорты и вышел на площадку прямо сегодня. Мне не хватает соревновательного духа, постоянного стремления к победе. Мне не хватает возможности бросать вызов самому себе и доказывать своё превосходство. Но, наверное, лучше беседовать с вами, чем рисковать разрывом ахиллова сухожилия и провести остаток времени в инвалидной коляске», — сказал Джордан.

Ранее стало известно, что легендарного американского баскетболиста Леброна Джеймса включили в Зал Славы баскетбола. Туда также попади победители Олимпийских игр 2008 года в составе сборной США. В ходе торжественной церемонии, прошедшей в Спрингфилде, им были вручены памятные перстни и пиджаки.