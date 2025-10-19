Кевин Дюрант заработает $600 млн и станет лидером в истории НБА по заработку

Четырёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США Кевин Дюрант заключил новый договор с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс». Об этом рассказал телеканал ESPN.

Срок соглашения установлен в два года, а его сумма — 90 миллионов долларов. На данный момент баскетболист, играющий в лиге с 2007 года, является лидером в истории NBA по критерию общей суммы дохода — $598,2 млн. В эту цифру вошли размеры прежних контрактов Дюранта и новое соглашение. По данному показателю KD обошёл Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» ($583,9 млн).

При этом Дюрант имел право на максимальное продление в размере $120 миллионов долларов, но спортсмен согласился на уступки, чтобы обеспечить финансовую гибкость «Хьюстону» в расчёте на долгосрочное сотрудничество.

Карьера 37-летнего Дюранта, недавно перешедшего в «Хьюстон» из «Финикса», впечатляет: он единственный в истории четырехкратный олимпийский чемпион по баскетболу, двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт», двукратный MVP финалов и 15-кратный участник Матча всех звезд. Помимо «Уорриорз» и «Санз», он также играл за «Оклахому» (застал времена «Сиэтла») и «Бруклин».

