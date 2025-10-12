Валдайский форум
12 октября, 20:13

Чемпион НБА «Оклахома» подписала контракт с российским центровым Лахиным

Виктор Лахин. Обложка © VK / ПБК ЦСКА

Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» заключил контракт с российским центровым Виктором Лахиным. Об этом сообщил журналист Брэндон Рахбар на своей странице в социальной сети X.

Согласно информации Hoops Rumors, «Тандер» скорее всего подписали с Лахиным контракт типа Exhibit 10. Этот негарантированный контракт часто используют для перевода игроков в G-лигу НБА для выступления за фарм-клуб. Контракт Exhibit 10 также может стать двухсторонним.

В июле «Оклахома» включила 24-летнего Лахина в состав на Летнюю лигу, но он не сыграл там из-за травмы.

На драфте НБА в июне ни одна команда не выбрала Лахина, который провёл сезон 2024/25 в «Клемсоне» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). За этот период он показал статистику: 11,4 очка, 6,4 подбора, 1,5 передачи, 1 перехват и 1,5 блок-шота за 23,6 минуты в среднем за матч. «Оклахома-Сити Тандер» в сезоне 2024/25 стала чемпионом НБА впервые в истории клуба.

Напомним, на драфте 2025 года «Бруклин Нетс» под общим восьмым номером забрал Егора Дёмина. А сразу после окончания церемонии Владислав Голдин подписал контракт с «Майами Хит».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

